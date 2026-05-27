PSG y Arsenal se preparan para la final de la Champions League: Luis Enrique al mando

El director técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, llega a una nueva final de la Champions League con el equipo parisino, pero a diferencia del año pasado, para el estratega existe una visión diferente de cómo afrontar este partido del sábado ante el Arsenal de Mikel Arteta.

A diferencia de la campaña anterior, donde la obligación histórica agobiaba al club galo, quienes habían gastado cientos de millones de dólares en jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr para obtener el cetro sin éxito, Luis Enrique considera que ahora el ambiente es diferente dentro del equipo.

"Esta vez hay presión", expresó el entrenador del PSG en una entrevista publicada en el sitio de la UEFA y agregó "porque creemos que lo merecemos, basándonos en nuestro camino por la competición", puntualizó el entrenador, recordando que superaron un complejo sorteo inicial, pero también por la semifinal intensa ante el Bayern Munich.

El estratega indicó que a partir de este momento se trata de cumplir objetivos tanto personales como de la institución aprovechando el momento para seguir incrementando los éxitos.

"Llegué al club pensando: 'Mi objetivo es hacer historia', y de hecho hemos hecho historia, pero ese capítulo ya está cerrado. Queremos seguir escribiendo la historia".

Al evaluar el estilo de juego de los Gunners, el técnico desestimó que ambos conjuntos representen propuestas opuestas. El preparador del cuadro parisino destacó la influencia de Pep Guardiola en la propuesta de posesión de su contraparte, aunque subrayó el sello propio del cuadro londinense. "Son el mejor equipo defensivo de Europa, y lo han sido desde hace unos años. Es una combinación explosiva", advirtió Luis Enrique quien señaló que, una de las fortalezas de la escuadra de la Premier League es que no dependen de individualidades.

Para contrarrestar estas virtudes este sábado, el técnico del PSG reconoció la necesidad de implementar ajustes tácticos atípicos en su plantilla. "Tendremos que adaptarnos para jugar y defender de una manera diferente a la que solemos hacer si queremos superarlos".