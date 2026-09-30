Familia y amigos festejan el cumpleaños 63 de María Teresa Flores

Con gran alegría, María Teresa Flores celebró su cumpleaños número 63 en compañía de familiares y amigas, quienes se reunieron para compartir con ella esta fecha especial.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde María Teresa estuvo acompañada por su hija, Ericka Nallely López, además de sus sobrinas, primas y demás familiares, quienes aprovecharon la ocasión para expresarle sus mejores deseos.

El pastel y las tradicionales mañanitas no faltaron en el festejo, donde los abrazos, regalos y felicitaciones relucieron en el momento en que también estuvieron presentes sus amigas desde la época de la preparatoria, así como integrantes de su grupo de Zumba, con quienes compartió momentos de convivencia y amistad.

La celebración reunió a familiares y amigos en un ambiente festivo y lleno de cariño.

La celebración contó además con la presencia de su ahijada, Diamantina Pérez, quien se sumó a las muestras de cariño para la cumpleañera.

María Teresa fue sorprendida con un pastel y las tradicionales mañanitas en su cumpleaños.

Entre charlas y merienda, los asistentes compartieron la alegría de la cumpleañera y disfrutaron una cálida tarde y un especial cumpleaños número 63.

La cumpleañera disfrutó de la compañía de sus amigas de la preparatoria y su grupo de Zumba.