Trail Teca inicia la temporada de Liga de Fut-7 con victoria sobre El Rey

La tercera temporada de la Liga de Fut-7 Sport Complex La Pasión comenzó con un tremendo partidazo. El conjunto de Trail Teca sumó sus primeros 3 puntos al derrotar por apretado marcador de 4-3 a El Rey, dentro de la categoría Botanera Libre.

Desde los primeros instantes de juego, ambos equipos demostraron que no pensaban reservar nada para su debut. Los Traileros encontraron la fórmula del triunfo gracias a las anotaciones de Irvin Sierra, Jasso Suárez y Johny Jacobo, este último convirtiéndose en la figura del encuentro al firmar un doblete que terminó siendo definitivo. A su vez, la escuadra derrotada también tuvo lo suyo. Cristian Castro descontó en una jugada individual bien trabajada, mientras que Eddy Reyna mantuvo a su equipo en la pelea con dos dianas que generaron tensión hasta el silbatazo final.

En actividad de la Categoría Botanera Inactivos, el combinado de Miscelánea Jiménez debutó con el pie derecho al superar por marcador de 4-3 a Totalplay. El jugador más destacado fue Óscar Puerta, quien se erigió como MVP del partido tras marcar dos goles que inclinaron la balanza. A su actuación se sumaron las anotaciones de José Barrón y David Vázquez, quienes terminaron por sellar la ventaja definitiva, a la vez que por Totalplay, un doblete de Víctor Contreras y un gol adicional de Raúl Sifuentes significaron el descuento.

Los jugadores de ambos equipos expresaron su satisfacción por el inicio de la temporada. Irvin Sierra comentó sobre la importancia de comenzar con una victoria, mientras que Óscar Puerta destacó el trabajo en equipo que llevó a su triunfo. La competencia promete ser intensa y emocionante en las próximas jornadas.