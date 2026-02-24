Marlines avanza a semifinales tras vencer a Bravos Azul en béisbol

En duelo de eliminación directa, el equipo de Marlines hizo valer la localía en el Parque Diana Laura al superar a Bravos Azul por pizarra de 8-4, para asegurar un lugar en la ronda semifinal por la categoría Moyote de la Liga Ribereña de Béisbol.

Los peces comenzaron a labrar el triunfo desde temprano. En el primer rollo, Ian Arzola inició un rally de 3 carreras que le dio la ventaja a los locales, después, Mateo Medina y Dayira Apolonio sumaron 2 anotaciones en el tercer capítulo, mientras que la ventaja fue remachada en el fondo de la cuarta tanda con otra triple producción que lideró el mismo Arzola con un jonrón de campo.

La tribu del Teocalli despertó muy tarde y apenas alcanzó a darle algo de decoro al score. En la parte alta del quinto rollo, la visita contó con carreras de Enzo Zapata, Julián Riojas, Juan Baltazar y Pedro Castillo, para recortar la diferencia tardíamente.

Además de su notable actuación a la ofensiva, Ian Arzola tiró pelota de 3 innings para acreditarse el triunfo que le permitió a Marlines avanzar a la semifinal, a la vez que Enzo Zapata se llevó el revés.

En otro encuentro de eliminación de la categoría Moyote, la escuadra de Sultanes superó a Diablos 'B' por holgada diferencia de 16 carreras contra 6, para convertirse en el cuarto semifinalista. Yadier Contreras bateó de 3-3, Mateo Arreola se fue de 4-3 y William Rodríguez conectó de 2-2 para comandar la ofensiva de los "fantasmitas grises", mientras que Nicolás Ayala tiró sólidas 2.2 entradas en el montículo del Parque Javier Esquivel, adjudicándose el éxito ante la serpentina de Gael Arellano.

Con estos resultados, Marlines se enfrentará a Yankees mientras que Sultanes tendrá como rival a Diablos 'A', buscando llegar a la final de la división de los 7-8 años en la pelota ribereña.