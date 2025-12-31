Maya Becerra se convierte en la número uno en tiro con arco: reconocimiento en Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco 31-Dec-2025 .-Después de años rozando la cima, Maya Becerra finalmente la alcanzó.

El 2025 fue el año en que todas las flechas encontraron su blanco: la jalisciense se despidió como la número uno del mundo en tiro con arco compuesto, fue reconocida con el Premio Nacional de Deportes y confirmó que la perseverancia también sabe a gloria.

"Fue un año que no me pude haber imaginado en ningún momento. Me siento muy contenta y muy orgullosa de recibir todos esos reconocimientos. Después de 14 años de carrera, se siente muy bonito que, por fin, todas las piezas del rompecabezas se estén acomodando", expresó Andrea Maya.

"El reto es mantenerme. Llegar no ha sido fácil, pero va a ser más difícil mantenerme. En este año he estado arriba, y luego segunda, y luego vuelvo a subir, y así. Ahorita ya estoy un poquito más estable; me gustaría mantenerme así, y para eso hay que trabajar muchísimo".

La deportista, formada en el Code Jalisco desde los 11 años, también destaca la perseverancia y la constancia como claves en su éxito.

"Yo creo que es el sueño de cualquier deportista ser el número uno en su disciplina, y fue un sueño hecho realidad. Fue por perseverar, fue intentarlo una y otra vez. A veces, en el deporte pensamos que va a haber algo extraordinario que nos va a cambiar la vida y ahora sí vamos a empezar a figurar. Más bien, es mucha constancia de volverlo a intentar; o que esta vez no me salió como yo quería, quedé segunda, pero seguramente la próxima vez lo voy a intentar, intentar, intentar hasta que salga. El deporte es muy repetitivo. Creo que nada cambió, simplemente lo seguimos intentando", comentó.

La tapatía no pierde su enfoque con objetivo a competir en sus primeros Juegos Olímpicos, en Los Ángeles 2028.

"Estoy súper emocionada porque va a ser la primera vez que mi deporte participe en los Juegos Olímpicos, como que es un territorio nuevo para mí. Yo toda la vida hice mi deporte sabiendo que el sueño olímpico no iba a ser para mí, y ahorita como que ya tenemos eso en la mira. Se ha vuelto como irreal, pero estoy muy contenta; vamos a trabajar en torno a eso.

"En el Mundial quedamos terceros en la prueba que va a ser olímpica, entonces tenemos mucho que trabajar, pero también ahí estamos. Y qué padre ser como esos deportes que ya son olímpicos y que están agarrando pódiums a nivel internacional; eso es muy importante de cara a Los Ángeles", apuntó.

SUS LOGROS

Andrea Maya Becerra se colgó el oro en los World Games de Chengdu y luego se proclamó campeona mundial individual y por equipos en Gwangju.

Por si eso fuera poco, logró el bronce mundial del equipo mixto, con Sebastián García, prueba que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

ASÍ LO DIJO

"La disciplina es lo más importante, también muchísima responsabilidad. A mí, el tiro con arco me enseñó a levantarme todos los días a trabajar por un objetivo, a no echarle flojera. Esa disciplina te ayuda muchísimo para todos los aspectos de la vida".

"Yo pasé de ser una niña súper introvertida, que le daba miedo ir a la escuela a exponer, a ser una persona que se prepara para dar un discurso con confianza y a ir por la vida un poquito más segura".

"Ha habido muchísimos momentos donde dudé de mí misma, y ese momento donde ya estoy recibiendo el Premio Nacional, o donde tiro la última flecha, es de muchísimo alivio al decir: '¿ves? Te lo dije, lo estamos haciendo bien, vamos por buen camino', y todo eso es una experiencia muy padre".