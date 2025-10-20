Defensa de 49ers y McCaffrey triunfan ante Falcons en San Francisco

Christian McCaffrey guía a 49ers a la victoria sobre Falcons de Atlanta

Los 49ers de San Francisco lograron una victoria por 20-10 sobre los Falcons de Atlanta, en un encuentro en el que la defensa tuvo un papel determinante durante gran parte del juego. Christian McCaffrey se consolidó como el jugador más relevante del partido, con 110 yardas por tierra y un touchdown que selló el triunfo local. Aunque no fue un juego lleno de jugadas explosivas, la efectividad en los momentos clave permitió a San Francisco asegurar la victoria.

El primer tiempo mostró una lucha defensiva intensa. Ninguno de los equipos pudo anotar en el primer cuarto y la primera mitad terminó con un 10-3 a favor de los 49ers. Los Falcons, liderados por Bijan Robinson, no lograron aprovechar una de sus pocas oportunidades en la zona roja, mientras que San Francisco capitalizó su llegada con un touchdown de McCaffrey. La defensa de los 49ers destacó con la actuación de Bryce Huff, quien realizó un strip-sack sobre el mariscal de campo de Atlanta, Michael Penix Jr., en una jugada crucial que dejó a los Falcons sin opciones.

Por su parte, Mac Jones, quien reemplazó a Brock Purdy, mostró una actuación irregular. Completó 7 de 10 en tercer down y mantuvo al equipo en el partido, pero algunas decisiones cuestionables, como un pase largo a Demarcus Robinson bien cubierto en tercer y corto, dejaron dudas sobre su capacidad para liderar a los 49ers en situaciones críticas.

Los Falcons se apoyaron en Bijan Robinson, que anotó un touchdown tras una recepción destacada, pero la falta de personalización en jugadas clave y la decisión de dejarlo en el banco durante una cuarta oportunidad, reemplazado por Tyler Allgeier, terminó en un turnover on downs que frenó la reacción de Atlanta.