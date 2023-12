Me tengo que poner a la altura de Tigres

MONTERREY, NL 28-Dec-2023 .-Juan Brunetta ya realizó las pruebas físicas y médicas y tras ello dio sus primeras declaraciones como jugador de Tigres, cuyo plantel elogió y para el que espera estar a la altura.

El mediocampista argentino habló tras sus pruebas en la Facultad de Organización Deportiva y opinó sobre sus nuevos compañeros, a los cuales calificó de increíbles.

"Vengo a sumar de donde me toque, vengo a un plantel con jugadores increíbles, que compiten al máximo, yo me tengo que poner a la altura de ellos, de donde me toque voy a tratar de sumar o de aportar un poco lo que hice en Santos. Muy contento, va a ser increíble para mí esta experiencia", comentó.

El futbolista sudamericano también aprovechó para despejar los rumores y la controversia sobre si Rayados lo contactó antes que Tigres.

"Fue Tigres el primero que me llamó, que se contactó conmigo, después fue todo rumor, cuando se contactaron conmigo la verdad no lo dudé ni un segundo, estoy muy feliz de estar acá", mencionó.

Y además del llamado de Mauricio Culebro, en propias palabras de Brunetta, fueron los logros de Tigres y el plantel los que motivaron su llegada a la institución nicolaíta, además de una charla con el mediocampista felino Fernando Gorriarán, con quien coincidió en Santos.

"Es un equipo muy ganador, que tiene jugadores increíbles, jugar con jugadores que han ganado tanto es un reto muy lindo. Hablé con 'Gorri', tenemos una amistad, me explicó lo que es el club", comentó.

Brunetta llega a Tigres después de un paso importante con Santos, donde jugó 56 partidos, anotó 19 goles y puso 19 asistencias, para convertirse en un futbolista determinante.