Saint-Maximin elige al América y revela: “Gignac fue clave en mi decisión”

Ciudad de México.— Allan Saint-Maximin ya es parte del Club América y desde su llegada ha comenzado a generar expectativa entre la afición azulcrema. En sus primeras declaraciones como jugador del equipo, el francés confesó que André-Pierre Gignac, figura de Tigres, influyó directamente en su decisión de venir al fútbol mexicano.

“Hablé mucho con Gignac. Me contó cosas sobre el país que me ayudaron a tomar esta decisión. Vi que también llegaron jugadores como Ramsey y Ramos”, declaró el atacante en entrevista con Claro Sports.

Saint-Maximin, quien prefiere que lo llamen “Maxi”, aseguró que no dudó en aceptar la oferta del América al considerarlo “el club más grande de México”. Además, comentó que desde su arribo a la Ciudad de México ha sentido el respaldo de la institución y la afición.

“El recibimiento en el aeropuerto fue increíble. Cuando lo vi, pensé: no puedo defraudarlos. Voy a hacer todo por mostrar mi talento en México”, afirmó.

Respecto a su adaptación, el exjugador del Newcastle reconoció que la altura de la capital representa un reto físico, pero confía en que, con apoyo del club, pronto estará en óptimas condiciones. “Estar a 2,000 metros de altitud es difícil. Voy a necesitar un poco de tiempo para sentirme bien, pero el club me está ayudando”.

Antes de aceptar la propuesta de las Águilas, Saint-Maximin recibió ofertas de varios equipos en Europa. Sin embargo, optó por el conjunto mexicano debido al proyecto deportivo y personal que le ofrecieron. “Preferí estar en un club que estará ahí para mí y mi familia. No eran los mejores proyectos en Europa para ellos. Me siento contento con la decisión”, concluyó.