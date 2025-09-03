Memo Ochoa se acerca a Querétaro: el arquero mexicano podría volver a la Liga MX

Guillermo Ochoa está en conversaciones para regresar al fútbol mexicano y podría vestirse con los colores de Querétaro. De acuerdo con el periodista Paco Arredondo, de TUDN, los representantes del portero han comenzado pláticas con la directiva de los Gallos Blancos con la intención de concretar su fichaje.

El interés por parte del club queretano es real y las negociaciones continuarán este miércoles, lo que abre la posibilidad de que el acuerdo se cierre en los próximos días.

El cierre del mercado de fichajes en Europa ha limitado las alternativas para el arquero, lo que lo orilla a considerar seriamente su retorno a la Liga MX. Aunque se mencionó anteriormente un posible acercamiento con los Pumas, actualmente Querétaro es la opción más sólida.

Asimismo, Ochoa sostuvo charlas con el Burgos de España, pero la negociación no prosperó. De concretarse su llegada a Querétaro, esta sería su vuelta al fútbol mexicano tras su último torneo con el Club América en el Apertura 2022.