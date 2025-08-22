Gilberto Mora: Debuta en la Selección Mexicana Sub 20 y se destaca en Xolos

Gilberto Mora sigue siendo la sensación no solo de México, sino a nivel mundial, donde varios equipos ya se han fijado en el jugador de 16 años. El valor de mercado del futbolista de los Xolos va en aumento.

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, recientemente fue convocado a la Selección Mexicana Sub 20 con miras al Mundial Sub de la categoría que se realizará en Chile.

LO QUE VALE GILBERTO MORA:

- 1 millón de euros (13/10/2024).

- 2 millones de euros (10/12/2024).

- 3 millones de euros (30/03/2025).

- 3 millones de euros (25/05/2025).

Gilberto Mora ya ha tenido participación en las diferentes categorías de la Selección Mexicana. Ha pasado por la Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-20 y la Selección Mayor (partidos amistosos y Copa Oro, donde salió campeón).

En la Liga MX, Juan Carlos Osorio le dio oportunidad al mediocampista para que debutara en el futbol mexicano a los 15 años.

En la actualidad, ha participado en los cinco partidos que tiene Xolos de Tijuana en el Apertura 2025, cuatro de ellos como titular. Contra Querétaro, América, Juárez, Mazatlán y Pachuca. Suma un gol en 303 minutos disputados.

Se rumora que Gilberto Mora es pretendido por el Milan, donde milita Santiago Gimenez.