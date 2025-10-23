Lionel Messi renueva con Inter Miami hasta 2028 en busca del MVP de la MLS

Lionel Messi renueva con Inter Miami hasta 2028 y busca el MVP de la MLS. Lionel Messi seguirá vistiendo la camiseta del Inter Miami CF al menos hasta el final de la Temporada 2028 de la MLS.

El club confirmó oficialmente la extensión del contrato de su capitán, asegurando la continuidad del proyecto deportivo que gira en torno a la figura del astro argentino. En un comunicado, la franquicia fundada por David Beckham anunció que "Leo Messi firma una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer".

En redes sociales, el equipo acompañó la noticia con el mensaje "HE´S HOME", celebrando la permanencia del campeón del mundo.

"Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que me alegra mucho poder continuar aquí.

"El club me ha tratado de una manera increíble y el cariño de la gente me motiva todos los días".

Esta renovación llega justo cuando Inter Miami se prepara para inaugurar su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, previsto para 2026, y cuando el impacto mediático del argentino sigue fortaleciendo la marca global del club y de toda la MLS. Cup 2023, el primer título en la historia de la institución, y contribuyó al crecimiento sostenido del club tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Durante la temporada actual, el argentino volvió a mostrar su calidad: es uno de los líderes en goles y asistencias, además de ser la figura central en el sistema ofensivo de Gerardo "Tata" Martino y luego de Javier Mascherano.

Su rendimiento, sumado a la mejora del equipo, lo ha colocado nuevamente entre los favoritos para todos los premios individuales del año.