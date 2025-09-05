Messi pone en duda su presencia en la Copa Mundial 2026

BUENOS AIRES — Tras su doblete en la victoria 3-0 de Argentina sobre Venezuela, Lionel Messi lanzó un mensaje que generó incertidumbre sobre su presencia en la Copa Mundial de 2026. Pese a su destacada actuación, el astro de 38 años reconoció que las lesiones sufridas jugando para Inter Miami afectan su condición física y lo llevan a replantearse su continuidad internacional.

"Por lógica lo más normal era que no llegue a jugar un Mundial con 39 años", reflexionó Messi luego del partido en el Monumental, mientras admitía que el final de su carrera se acerca. Aun así, subrayó que solo participará si realmente lo disfruta: "Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal; prefiero no estar", agregó.

El entrenador Lionel Scaloni descartó que viaje al partido final de la eliminatoria en Ecuador, priorizando el cuidado físico del jugador.

El choque ante Venezuela fue prácticamente el adiós de Messi en casa durante eliminatorias. Agradecido, el capitán compartió emoción con su público: "Nada más lindo que terminar así", expresó entre lágrimas.