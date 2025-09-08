Lionel Messi plantea incertidumbre sobre su participación en el Mundial 2026

Argentina cerrará una eliminatoria mundialista 2026 de manera casi perfecta cuando juegue mañana ante Ecuador en Guayaquil.

Esto significará que, como ya sucedió la semana pasada, Lionel Messi se despida de este torneo eliminatorio como ya lo hizo ante su afición en Buenos Aires, pero lo más alarmante no es este ocaso, sino que está en el aire su participación en el Mundial del año próximo.

El técnico Lionel Scaloni habló sobre este tema que acapara la atención más allá de un juego en que las dos selecciones ya están clasificadas.

"Hoy no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma".

Sucede que Lionel Messi declaró el 5 de septiembre que quizá no juegue el Mundial en México-Estados Unidos y Canadá.

"Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido".

Lo de Messi se fundamenta en un temor a no llegar en condiciones físicas óptimas al Mundial, por eso teme algún tipo de lesión o de algún jugador que le haga una entrada brusca por fastidiar.

Sin embargo, la realidad es que ha avisado al cuerpo técnico de Scaloni que quiere jugar el Mundial, aunque en corto, reconoció que no tiene la misma capacidad que en Qatar y eso afectaría su imagen. Sabe Messi que para partidos de alta exigencia no será lo mismo y su miedo, por lo que dio esas declaraciones, es no ser fundamental para Argentina. De ahí que Scaloni trate de tener un equipo que lo arrope y que al mismo tiempo resuelva si no está La Pulga.

Lo que es verdad, es que Messi quiere jugar el Mundial, pero prefiere ser cauto porque más que no llegar, le preocupa la imagen que dejará.