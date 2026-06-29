Selección Nacional México busca avanzar en la Copa del Mundo contra Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO 29-Jun-2026 .-La Selección Nacional sale como favorita para el partido contra Ecuador incluso en los momios.

Caliente.mx, casa de apuestas, pone al equipo mexicano con una línea de +126, mientras que la de la Selección de Ecuador cuenta con momio de +260 para el partido de los Dieciseisavos de Final que se disputará mañana en el Estadio Ciudad de México.

Asimismo, el empate en los 90 minutos de tiempo regular, por su parte, se mantiene en +194. En caso de apostar mil pesos por la victoria de México las ganancias podrían ser de 2 mil 260 pesos, al igual que se participa en la promoción de los 20 millones por partido de la Selección Nacional que la marca tiene desde que arrancó la Copa del Mundo.

México, que quedó invicto y sin gol en contra en la Fase de Grupos, tiene su primera prueba de fuego en el Mundial en búsqueda de avanzar a Octavos de Final y volver a ser locales en el 'Coloso de Santa Úrsula' el 5 de julio.