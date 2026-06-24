México vence 3-0 a Chequia y asegura su lugar en la siguiente ronda

México firmó una actuación sólida y contundente al vencer 3-0 a Chequia en la última jornada del Grupo A del Mundial 2026, resultado con el que aseguró el liderato absoluto de su sector.

El conjunto mexicano dominó el encuentro de principio a fin, mostrando mayor orden defensivo y efectividad en ataque para sellar una victoria clara que confirma su buen momento en el torneo. Con este resultado, el Tri cerró la fase de grupos con tres triunfos en tres partidos y sin recibir gol en contra.

Desempeño de México en el Mundial 2026

Chequia, por su parte, se despidió de la fase de grupos sin posibilidad de avanzar, en un torneo donde nunca logró consolidar regularidad y terminó dependiendo de otros resultados tras sumar apenas un punto en tres encuentros.

Eliminación de Chequia

Con este triunfo, México avanza con confianza a la siguiente ronda como uno de los equipos más sólidos de su grupo, mientras que Chequia queda eliminada del certamen.