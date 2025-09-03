¡Histórico! México enfrentará a Portugal de CR7 en la reinauguración del Estadio Azteca

La Selección Mexicana ya tiene rival confirmado para uno de los eventos más esperados del año: la reapertura del Estadio Azteca. Será Portugal, con Cristiano Ronaldo y sus figuras, el equipo encargado de disputar este encuentro histórico el próximo 28 de marzo, durante la Fecha FIFA.

El encuentro marcará no solo la reactivación del emblemático Coloso de Santa Úrsula —también conocido como Estadio Banorte tras el reciente patrocinio—, sino también el regreso de una de las máximas figuras del fútbol mundial a tierras mexicanas. Será la primera vez que el conjunto portugués juegue en este estadio, que se prepara para recibir su tercera inauguración mundialista en 2026.

Según diversos reportes, incluyendo al periodista Rubén Rodríguez, esta decisión fue el resultado de meses de gestiones por parte de la Federación Mexicana de Futbol, que buscaba asegurar a un rival de primer nivel. Aunque inicialmente se contemplaban selecciones como Alemania o España, fue finalmente Portugal, uno de los equipos top 10 del ranking FIFA, quien aceptó la invitación.

Además de Ronaldo, se espera la participación de otras figuras como Bruno Fernandes, Vitinha y Nuno Mendes, lo que representará un reto logístico y deportivo para los organizadores, en lo que será un ensayo clave previo a la Copa del Mundo 2026.

Pero eso no será todo: se confirmó que México también disputará otro partido ante un rival del top 5 europeo, aunque este segundo compromiso será en Estados Unidos, reforzando la preparación del combinado tricolor con miras al Mundial.