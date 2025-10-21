México busca hacer historia como sede del Mundial Femenil 2031 junto a EE.UU., Costa Rica y Jamaica

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha confirmado que México, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, ha presentado oficialmente una candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2031. De ser aprobada, esta sería la primera vez que México reciba un Mundial Femenil, marcando un hito para el futbol femenil en el país.

¿Por qué esta región fue elegida?

La FIFA, a través de su Consejo, estableció los requisitos y lineamientos para la licitación del Mundial Femenil 2031 y 2035. Dado que Francia (2019), Australia y Nueva Zelanda (2023), y Brasil (2027) han sido anfitriones en las últimas ediciones, el organismo rector del futbol mundial determinó que únicamente países de África y la región Concacaf podrían postularse para 2031.

Aunque existía la posibilidad de que algunas naciones africanas presentaran su propuesta, ninguna candidatura africana fue registrada, dejando el camino libre a la propuesta de Concacaf. Con ello, la postulación liderada por Estados Unidos y reforzada por México, Costa Rica y Jamaica, se convirtió en la única candidatura formal.

El impacto del nuevo formato:

El Mundial Femenil 2031 seguirá el modelo del torneo varonil, con una expansión a 48 selecciones. Esto hizo necesario un esfuerzo compartido en la organización del evento, ya que Estados Unidos no podría asumir por sí solo la totalidad de los partidos. Ahí es donde entran México, Costa Rica y Jamaica, que compartirían sede para facilitar la logística del torneo.

Cabe recordar que en un inicio México y EE.UU. aspiraban a organizar el Mundial Femenil 2027, pero se retiraron debido a la fuerte inversión que ambos países están destinando al Mundial varonil 2026, que también coorganizan junto a Canadá. Entre los gastos está la remodelación del Estadio Azteca, que absorberá parte importante del presupuesto.

Tras abandonar la carrera por 2027, ambas naciones anunciaron que concentrarían sus esfuerzos en el proceso para 2031, y ahora se han sumado dos países más de la región para fortalecer la propuesta.

¿Qué sigue?

La decisión final se conocerá el próximo 30 de abril de 2026, cuando la FIFA anunciará oficialmente la sede del torneo. De concretarse, México estaría cumpliendo uno de sus grandes anhelos deportivos: ser parte por primera vez de una Copa del Mundo Femenil como anfitrión.