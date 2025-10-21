¡Duelo de titanes! Blue Jays y Dodgers disputarán la Serie Mundial 2025 ¿Cuándo y dónde ver?

Los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers se enfrentarán en la Serie Mundial 2025, luego de eliminar a los Seattle Mariners y Milwaukee Brewers, respectivamente. La lucha por el título del béisbol de las Grandes Ligas comenzará este viernes 24 de octubre y podría extenderse hasta el 1 de noviembre, en una emocionante serie que promete acción en cada juego.

El primer partido se disputará en el Rogers Centre de Toronto, mientras que el cuarto juego está programado para el 28 de octubre en el Dodger Stadium. Aún no se define si serán necesarios más de cuatro encuentros para conocer al nuevo campeón, pero lo cierto es que la emoción está garantizada.

Para los aficionados en México, habrá múltiples opciones para seguir cada jugada: ESPN, Disney+, FOX, FOX One e Imagen TV transmitirán todos los juegos en vivo.

El regreso de los Blue Jays a lo más alto

Han pasado 32 años desde la última vez que los Blue Jays alzaron el trofeo de la MLB. Fue en 1993, cuando vencieron a los Philadelphia Phillies en una serie que terminó 4-2. Un año antes, en 1992, consiguieron su primer campeonato derrotando a los Atlanta Braves, también por 4-2. Ahora, buscan poner fin a una larga sequía de títulos.

Dodgers, con todo para repetir la hazaña

Por su parte, los Dodgers llegan como los campeones defensores, tras conquistar la Serie Mundial de 2024 al imponerse 4-1 a los New York Yankees. Con una plantilla encabezada por Shohei Ohtani, considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad, los angelinos parten como los favoritos para repetir la corona.

Todo está listo para una Serie Mundial de alto voltaje, donde se enfrentan la historia, el poder ofensivo y las ganas de volver a reinar.