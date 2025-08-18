México gana oro en flag football femenil en los World Games 2025

La Selección Femenil Mexicana de Flag Football lo volvió a hacer: se consagraron campeonas en los World Games 2025 tras vencer a Estados Unidos en una emocionante final con marcador de 26-21. Con este resultado, el equipo mexicano revalida el oro obtenido en la edición anterior de los juegos, en 2022, y se confirma como una potencia mundial en esta disciplina.

Los World Games de este año se están celebrando en Chengdú, China, y representan una de las últimas paradas internacionales para el flag football antes de su debut olímpico en Los Ángeles 2028. México llegó con la misión clara de defender su título, y cumplió con creces.

Desde la fase de grupos, el equipo tricolor mostró dominio absoluto:

México 41-24 Japón

México 46-7 Italia

México 34-13 Gran Bretaña

Ya en la etapa de eliminación directa, no dejaron dudas:

México 40-0 China (cuartos de final )

México 25-13 Canadá (semifinales)

México 26-21 Estados Unidos (final)

A pesar de que la final fue un encuentro cerrado y reñido, las mexicanas supieron manejar la presión y cerrar el partido en los momentos clave. El enfrentamiento se jugó este sábado 16 de agosto a las 22:50 horas (tiempo de México), y aunque fue un horario nocturno, el equipo recibió amplio apoyo en redes sociales.

Este oro reafirma el nivel de excelencia de la selección femenil, que continúa haciendo historia en un deporte en crecimiento y que ya se prepara para representar a México en el escenario olímpico dentro de tres años.