México derrota a Sudáfrica 2-0 en el Mundial 2026

México cumplió con la obligación de ganar y lo hizo con autoridad. La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, en una actuación que dejó más certezas que dudas para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

El marcador reflejó lo que ocurrió sobre el césped. México dominó la posesión, presionó alto, recuperó balones en campo rival y encontró recompensa con un Julián Quiñones oportunista, capaz de capitalizar un error defensivo para abrir el marcador. Más tarde apareció Raúl Jiménez, el referente ofensivo que sigue respondiendo cuando el escenario exige experiencia, para sentenciar una victoria que nunca pareció estar en riesgo.

La indisciplina marcó el encuentro

Sin embargo, el encuentro también estuvo marcado por la indisciplina. Sudáfrica terminó desbordada física y emocionalmente. Sphehelo Sithole vio la tarjeta roja tras cortar una acción manifiesta de gol cuando era el último hombre, mientras que Themba Zwane dejó a su selección con nueve futbolistas después de una agresión innecesaria. Ambos dejaron a su equipo sin capacidad de reacción y condicionaron por completo el desarrollo del partido.

Expulsiones y consecuencias para México

La mención honorífica también alcanza a César Montes. El defensor mexicano fue expulsado en tiempo añadido por una acción evitable que empañó una actuación defensiva prácticamente impecable. Con el resultado asegurado, la roja representa una baja sensible para los siguientes compromisos y un recordatorio de que la concentración debe mantenerse hasta el último segundo.

México inicia el Mundial con tres puntos, portería en cero y una imagen sólida frente a su afición. Sudáfrica, en cambio, se marcha con una derrota merecida, dos expulsados y más preguntas que respuestas. En un torneo donde los detalles marcan diferencias, la calidad de Jiménez y Quiñones inclinó la balanza, mientras que la irresponsabilidad de Sithole, Zwane y Montes terminó convirtiéndose en uno de los temas centrales de una noche que confirmó algo evidente: México llegó preparado para competir; Sudáfrica, no.