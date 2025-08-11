¡Históricos! México Sub-15 golea a EE.UU. y se corona campeón de la Concacaf

La Selección Mexicana Sub-15 se proclamó campeona de la Concacaf Liga A tras una contundente victoria de 5-0 sobre Estados Unidos, rompiendo una sequía de ocho años sin levantar el trofeo. Dirigidos por Yasser Corona, los jóvenes futbolistas dominaron el encuentro desde los primeros minutos y ofrecieron una actuación que quedará para la historia.

El torneo, además de marcar el regreso de México al podio, dejó claro el valor de una plantilla diversa: gran parte del equipo está compuesto por jugadores no nacidos en territorio mexicano, varios de ellos mexicoamericanos, que fueron claves en la conquista del campeonato.

Una goleada con sello binacional

Desde el arranque del partido, México mostró superioridad en el campo. Juan Carlos Martínez Jr., nombrado Mejor Jugador del Torneo, marcó un doblete en los minutos 16 y 24. A su destacada actuación se sumaron los goles de Paxon Ruffin (20') y Da´vian Kimbrough (22'), dejando prácticamente sentenciado el duelo antes del descanso.

En la segunda mitad, Lisandro Torres selló la goleada con un quinto gol al minuto 65, completando una noche perfecta para el Tricolor juvenil.

Talento sin fronteras

La alineación mexicana llamó la atención por su diversidad de origen. De los convocados, siete jugadores no nacieron en México, y cinco de ellos formaron parte del once titular en la final. Esta mezcla ha demostrado ser una fórmula exitosa que refleja el alcance global del talento mexicano y su identidad bicultural.

"Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana", dicen, y esta generación Sub-15 lo reafirma en la cancha.

Con esta victoria, México no solo recupera el título que no ganaba desde 2017, sino que también envía un mensaje claro: el futuro del fútbol nacional está lleno de promesas, sin importar dónde hayan nacido.