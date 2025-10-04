México se juega la clasificación en Mundial Sub-20 2025 ante Marruecos

VALPARAÍSO, CHILE – La Selección Mexicana Sub-20 se juega su continuidad en la Copa del Mundo de Chile 2025 en un partido crucial. Tras empatar sus dos primeros encuentros ante Brasil y España, el Tri juvenil llega a la última jornada de la Fase de Grupos con solo dos puntos, lo que lo obliga a buscar la victoria para asegurar su pase a los Octavos de Final sin depender de terceros.

El panorama para México en el Grupo C es de "todo o nada". El único resultado que garantiza el avance del equipo dirigido por Eduardo Arce es una victoria ante Marruecos, el líder del grupo que ha tenido un paso perfecto en el torneo.

Escenarios de clasificación para el Tri Sub-20

En el Mundial Sub-20, avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares de los seis sectores, lo que deja a México con las siguientes posibilidades:

Si México gana a Marruecos: El Tri alcanzaría 5 puntos y clasificaría automáticamente como segundo lugar del Grupo C. Este es el escenario más favorable y que sella el pase sin necesidad de la calculadora.

Si México empata con Marruecos: El equipo cerraría con 3 puntos. Bajo este escenario, México se vería obligado a esperar la combinación de resultados de otros grupos para avanzar como uno de los mejores terceros lugares. Para tener un margen de esperanza, necesitaría que el partido entre Brasil y España también termine en empate.

Si México pierde contra Marruecos: Este es el peor escenario. El Tri quedaría con 2 puntos y su única opción sería que Brasil y España empaten, y que los resultados de otros grupos lo favorezcan por diferencia de goles en la tabla de los mejores terceros. Una derrota por más de dos goles prácticamente significaría la eliminación del Mundial Sub-20.

Próximo partido y horario

El partido definitivo entre México vs Marruecos se disputará este sábado 4 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, con transmisión por Canal 9 y ViX. El técnico Eduardo Arce ha señalado que la clasificación "depende de nosotros", por lo que se espera que el equipo salga a buscar la victoria desde el inicio.