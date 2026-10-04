México vence a Estados Unidos 7-1 en la Copa Mundial Sub-15

Espectacular regreso de México para vencer en entradas extra a Estados Unidos en la Super Ronda de la Copa Mundial Sub-15 organizado por la WBSC. A un strike de la derrota, Esteban Gallardo empató el juego con un doblete productor de una carrera en la séptima entrada, mandó el duelo a entradas extra y la Selección Mexicana de Béisbol armó un rally de seis carreras en el octavo rollo para vencer 7-1 a Estados Unidos en la segunda jornada de actividades de la Super Ronda de la Copa Mundial Sub-15 organizado por la WBSC.

El encuentro se llevó a cabo en el Parque de Béisbol Kukulcán PBK en Mérida, Yucatán, el cual tuvo entrada gratuita para los aficionados.

Estados Unidos fabricó una carrera en el primer capítulo gracias a la velocidad de John Di Maggio. Con un out, Di Maggio recibió base por bolas del abridor mexicano José Manuel Pacheco, se robó la segunda base, luego se estafó la antesala y llegó a home gracias a un rodado al campo corto de Paxton Scoggin.

Pacheco finalizó su labor con 4.0 entradas de una carrera y dos hits, otorgó dos bases por bolas y recetó tres ponches.

La novena mexicana colocó corredores en primera y en segunda base con un out en la tercera entrada, pero Lathan Cowart-Boddie entró al relevo y apagó la amenaza con ponches consecutivos para Hernán Chan y Sebastián Armendáriz.

En la fatídica séptima entrada, en la última oportunidad para México, Gustavo Meza abrió la tanda con una base por golpe y Rodrigo López avanzó al corredor emergente Héctor Heureaux con un toque de sacrificio, lo que marcó la salida de Cowart-Boddie, quien lució en su relevo de 4.0 entradas sin admitir imparable, regaló una base por bolas y ponchó a seis.

Tyler Early entró al relevo para ponchar a Alejandro Martínez, quien entregó el segundo out del inning. A tan solo un strike del triunfo estadunidense, Esteban Gallardo respondió con el bat y de forma agónica conectó un doblete por el jardín izquierdo que mandó a la registradora a Heureaux con la carrera del empate 1-1.

El encuentro se fue a entradas extra, en donde en este torneo se aplica la regla del tie break: corredores en primera y en segunda base para arrancar cada media entrada.

Sebastián Armendáriz arrancó la octava entrada de México con un sencillo que llenó las bases, antes de que Luis Rosas castigara a Tyler Early con un doblete productor de un par de rayitas, batazo que mandó a la registradora a Jazael Figueroa y a José Covarrubias para darle a México la ventaja de 3-1 ante la euforia de los fanáticos yucatecos presentes en el mítico parque de la serpiente emplumada.

Un out después, y ya ante los envíos de Paris Head, Héctor Heureaux se unió a la fiesta mexicana con un sencillo al prado central que mandó al plato a Sebastián Armendáriz.

Rodrigo López tramitó pasaporte para llenar las bases y, ya con dos outs, Esteban Gallardo, Jazael Figueroa y el bateador emergente Iker Leyva también recibieron bases por bolas para remolcar carreras de caballito y colocar la pizarra 7-1 a favor de México.

Luego de los resultados del viernes, el standing de la Super Ronda de la Copa Mundial U-15 queda de la siguiente manera: Estados Unidos 3-1, Japón 3-1, México 2-2, China Taipéi 2-2, República Dominicana 2-2 y Nicaragua 0-4.

La Selección Mexicana de Béisbol cerrará su participación en la Super Ronda de la Copa Mundial U-15 este sábado 3 de octubre al jugar ante Nicaragua a las 19:30 horas tiempo del centro de México.