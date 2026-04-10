Miguel Herrera dirigirá a México en partido contra Brasil en el Estadio Banorte

Miguel Herrera fue anunciado como entrenador de México para el partido ante Brasil de leyendas, mismo que se disputará el domingo 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte.

Siendo entrenador del Tri durante el Mundial de Brasil 2014, donde el combinado nacional hizo soñar a 120 millones de mexicanos con avanzar a Cuartos de Final, Miguel Herrera también estuvo al frente de México durante la Copa América 2015 (eliminado en Fase de Grupos) y la Copa Oro 2015, donde logró consagrarse como campeón del certamen.

Más de una década después, Miguel Herrera volverá a dirigir a México. De cara al partido del domingo 19 de abril en el Estadio Banorte ante las leyendas de Brasil, El Piojo fue anunciado como el estratega designado del cuadro mexicano.

El partido se llevará a cabo en punto de las 17:00 horas del tiempo del Centro de la Ciudad de México y contará con aficionados en las tribunas; los boletos aún disponibles van desde los $704.40 pesos.