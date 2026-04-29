Atlante se prepara para el Apertura 2026 con Miguel Herrera

El histórico regreso del Atlante a la Liga MX sacudió el panorama del fútbol mexicano de cara al torneo Apertura 2026. Los Potros de Hierro recuperaron su lugar de privilegio y de inmediato lanzaron un golpe mediático al confirmar a Miguel Herrera como su nuevo director técnico. El 'Piojo', un hombre con auténtico ADN azulgrana, regresó a la que considera su casa para liderar este ambicioso proyecto. Sin embargo, la nota que rompió las redes sociales en las últimas horas fue el fuerte rumor que coloca a Javier 'Chicharito' Hernández en la órbita de la institución.

Las especulaciones tomaron fuerza este mismo miércoles cuando el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana publicó un video contundente. En el material, el delantero tapatío descartó por completo el retiro y prometió noticias inminentes sobre su próximo destino, dejando la puerta abierta para continuar su legado en un equipo de la liga local.

El factor clave que ilusiona a la afición capitalina es la inmejorable relación que existe entre el atacante y el estratega. Ambos personajes coincidieron en el exitoso y breve proceso mundialista rumbo a Brasil 2014. Esa confianza mutua representa un puente importante, ya que el técnico conoce a la perfección las virtudes de Hernández y podría ser el imán principal para convencerlo de vestir la camiseta del "equipo del pueblo".

A pesar de la euforia generada, la cúpula directiva maneja la situación con los pies en la tierra. Emilio Escalante García, vicepresidente del club, aclaró el panorama durante una reciente aparición pública. El directivo catalogó el fichaje como una especulación en este momento, subrayando que su radar principal apunta hacia la captación de talento joven y nacional. No obstante, Escalante se cuidó de no cerrar ninguna puerta, delegando el análisis de posibles contrataciones bomba al área deportiva que encabeza el propio Herrera. Para la directiva, la prioridad es que cualquier elemento que llegue sepa que el listón de exigencia está al máximo.

Lejos de intentar igualar las carteras de los clubes más ricos de México, el Atlante apelará a la garra, la mística y una preparación física implacable. La estrategia institucional contempla entrenamientos de alto rendimiento en las alturas del Ajusco, buscando dotar a los jugadores de un fondo físico superior que les permita competir sin complejos ante nóminas millonarias. Buscan futbolistas que no se dejen intimidar bajo ninguna circunstancia.

En paralelo a la construcción de un primer equipo competitivo, la directiva demuestra su compromiso con el futuro. Recientemente inauguraron una academia infantil en Cuajimalpa, en conjunto con el alcalde Carlos Orvañanos, un paso vital para consolidar sus fuerzas básicas en la capital del país. Mientras la base del proyecto toma forma, el entorno del fútbol nacional sigue a la expectativa. La posibilidad de ver a 'Chicharito' Hernández cabalgando con los Potros en su última aventura profesional es un sueño que, al día de hoy, nadie en el entorno azulgrana se atreve a descartar.