Santiago Giménez recibe voto de confianza en el Milan

Massimiliano Allegri, técnico del Milan, está contento con la actitud del mexicano Santiago Giménez, por lo que le dará el voto de confianza y espera que pueda jugar todo el partido ante el Cremonese, en el inicio de la temporada de la Serie A.

"Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto", dijo el técnico en conferencia de prensa.

El mexicano viene de sus vacaciones tras ganar la Copa Oro con la Selección Mexicana, por lo que no pudo realizar pretemporada.

El técnico del Milan afirmó que en su equipo prevalecerá el equilibrio porque el objetivo es regresar a competir en la Champions League.

"El equilibrio debe prevalecer en el Milan, ya que nuestro objetivo es competir en la Champions League la próxima temporada, sin ponernos límites. El grupo está formado por chicos que están creciendo. Deben creer, y todos debemos creer, que podemos lograr grandes cosas. Pero esto solo es posible con trabajo duro", mencionó.