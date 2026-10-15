"Volveré más fuerte": Raúl Jiménez enfrenta nueva cirugía y estaría fuera hasta 2027

Raúl Jiménez se prepara para afrontar un nuevo desafío en su carrera futbolística. El delantero mexicano anunció que se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda, después de que el tratamiento de rehabilitación no consiguiera la recuperación esperada del ligamento colateral medial.

Antes de ingresar al hospital, el atacante compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que el proceso no será sencillo, pero expresó su confianza en superar esta nueva dificultad. Su publicación estuvo acompañada de una fotografía y palabras con las que dejó clara su intención de regresar al terreno de juego.

"La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz", escribió el futbolista.

Jiménez también aseguró que la lesión no cambiará su determinación de volver a competir y manifestó su intención de regresar con mayor fortaleza, tanto con su club como con la Selección Mexicana.

¿Por qué operarán a Raúl Jiménez?

De acuerdo con el reporte del Wolverhampton, el delantero será intervenido quirúrgicamente debido a una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

El problema físico se presentó hace aproximadamente cuatro semanas, durante un encuentro de la EFL frente al Everton. Como consecuencia, el mexicano también se perdió la reciente Fecha FIFA con la Selección Mexicana, en la que Rafael Márquez tuvo su debut.

En un principio, el cuerpo médico de los Wolves apostó por un tratamiento de rehabilitación con la expectativa de que el ligamento pudiera recuperarse sin necesidad de cirugía. Sin embargo, al no producirse la cicatrización esperada, se optó por la intervención quirúrgica.

La operación está programada para el viernes 16 de octubre en Londres, mientras que el periodo estimado de recuperación es de tres meses.

¿Cuándo volverá a jugar el delantero mexicano?

De acuerdo con el tiempo de recuperación previsto, Jiménez podría regresar a la actividad futbolística a principios de 2027, por lo que se perdería lo que resta de 2026.

El atacante confía en volver a defender los colores del Wolverhampton y retomar posteriormente sus compromisos con el combinado nacional. Si la recuperación avanza conforme a lo esperado, podría estar disponible para la Fecha FIFA de marzo de 2027.

En ese periodo, la Selección Mexicana tiene previsto disputar las semifinales de la Concacaf Nations League, por lo que su evolución física será importante para determinar si puede reincorporarse a la convocatoria.

La mentalidad de Raúl Jiménez ante una nueva prueba

El delantero recordó, con su mensaje, la importancia de mantener la paciencia y la disciplina durante el proceso que tiene por delante. Su trayectoria incluye una recuperación especialmente complicada tras sufrir una fractura de cráneo, de la que consiguió regresar a las canchas.

Ahora, el futbolista afronta otra etapa de rehabilitación con la intención de volver a competir al máximo nivel.

"Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte. Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca", expresó.

Mientras se prepara para la operación, el objetivo de Jiménez será completar su recuperación y regresar a la actividad con el Wolverhampton, con la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana en 2027.