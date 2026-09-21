Pimsa FC golea 8-0 a Bucaneros y avanza a la final del Torneo de Copa

Pimsa FC avanzó caminando a la gran final del Torneo de Copa, tras golear 8-0 a un equipo Bucaneros que no estuvo a la altura de la eliminatoria.

Apenas se puso a rodar el balón sobre la cancha de AV Sport, la escuadra rojinegra tomó el control y no tardó en reflejar su superioridad en el marcador. Francisco Romero firmó el 1-0 apenas al minuto de juego, y posteriormente anotó al 6' y 91' para completar un hat-trick y convertirse en el MVP del partido.

Moisés Domínguez no se quiso quedar atrás y también dio muestra de su efectividad frente a la portería, al firmar goles a los minutos 5 y 66, mientras que Luis Cossío contribuyó con una anotación al 50' y Denzel Aguilera hizo lo propio al 76'.

El acabose de la mala actuación de los corsarios fue un autogol de Emmanuel González al minuto 13, y la expulsión de Daniel Elizondo, a quien el silbante Luis Reyes echó de la cancha tras doble amonestación.

La victoria colocó a Pimsa FC en la final del torneo copero, dentro de la categoría Premier, donde enfrentará al Real Colo Colo.