Investigan muerte de aficionado del Cruz Azul tras detención en el Olímpico Universitario

La muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, ha causado conmoción luego de que fuera detenido por personal de seguridad de la UNAM tras el partido entre Cruz Azul y Rayados, disputado el pasado 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con la Dirección de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el seguidor cementero fue interceptado en el estacionamiento del recinto y, presuntamente en estado de ebriedad, habría agredido al personal cuando se le pidió abandonar el lugar. Posteriormente fue sometido y, al momento de ser entregado a las autoridades, sufrió un "desvanecimiento".

La UNAM informó que, pese a los intentos por reanimarlo, se confirmó su fallecimiento sin signos vitales. Sin embargo, no se ha detallado qué provocó su colapso ni si hubo uso excesivo de fuerza durante su detención. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga el caso y mantiene bajo investigación a cuatro personas para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, ni el club Cruz Azul ni las autoridades capitalinas han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. En tanto, la Liga MX lamentó los hechos y reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia dentro o fuera de los estadios. En su comunicado, la liga señaló que al cierre del operativo, cerca de las 00:20 horas del domingo, no se tenía conocimiento del incidente.

El caso ha reavivado críticas hacia el personal de seguridad universitaria, cuestionado en diversas ocasiones por su preparación y manejo de situaciones tanto con aficionados como con miembros de la comunidad estudiantil.