Potros vencen a Chicos Malos 10-4 en la Liga de Béisbol de Monclova

El equipo de Potros aprovechó un rally tempranero para tomar el comando del encuentro y terminó venciendo a Chicos Malos por una holgada diferencia de 10 carreras contra 4, en duelo que libraron el miércoles, durante la segunda serie de la Liga de Béisbol de 60 Años y Más.

Los malosos estrenaron el marcador en la parte alta del primer episodio con timbres de Juan José Muñoz y Julio Ríos, pero en la parte baja de la misma tanda, los corceles respondieron de forma contundente y le dieron la vuelta a los cartones con un rally de nueve carreras.

Juan Banda y Jesús Rodríguez alcanzaron a anotar en dos ocasiones durante el cierre de la inicial, secundados por Raúl Loera, Rogelio Rodríguez, Daniel Govea, José Nava y Mario Barajas, para tomar ventaja de 9-2.

Para la quinta tanda, los Chicos Malos volvieron a la carga y recortaron distancias con anotaciones de Julio Ríos y Arturo García, pero la pólvora ya no les alcanzó para más. Por su parte, Jorge García cruzó el pentágono en la parte baja de la quinta tanda para ponerle el cerrojo al triunfo de Potros.

En la lomita dominó el brazo de Manuel Torres, quien reclamó el triunfo tras culminar siete entradas con dos carreras, 10 hits y un pasaporte, a cambio de dos ponches recetados, en tanto que José de Jesús Blancarte salió con la derrota. Por otro lado, Raúl Loera fue el mejor bateador del conjunto vencedor al pegar de 4-4, mientras que Arturo García destacó por los malosos con marca de 4-3.