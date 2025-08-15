Ajax pretende el retorno de Edson Álvarez desde el West Ham

El West Ham y Edson Álvarez buscan un negocio que sea dichoso para ambos. El equipo inglés, después de su análisis, ha decidido que lo mejor es vender al mexicano en este mes, mientras el propio jugador entiende que su etapa en Inglaterra ya no tiene forma de extenderse.

Por eso, el agente del jugador, Nathan van Kooperen, busca acomodarlo donde exista la mejor oferta y su primera base fueron equipos mexicanos; sin embargo, este viernes desde Países Bajos hubo noticias.

El Ajax pretende que Edson Álvarez regrese a sus filas, aunque no atraviesan el mejor momento económico.

West Ham ha puesto una ficha de 25 millones de dólares, perdiendo con respecto a los 38 millones de dólares que pagaron, una cantidad que parece, por el momento, inalcanzable para el Ajax.

Pero buscarán de alguna manera regresar a Edson Álvarez, que pasó cuatro años con ellos y cosechó dos ligas y una Supercopa de Países Bajos, pero más allá de eso, conquistó los corazones de los aficionados.

El problema es que el Ajax contrató a cuatro jugadores en el verano y ha agotado el presupuesto, por lo que buscaría vender a un par de elementos para contratar a Edson Álvarez. Sobre todo porque se desprendieron de Jordan Henderson y no contaban con que el West Ham soltaría al mexicano, uno de los jugadores de su agrado.