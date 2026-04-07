Nelson Deossa enfrenta controversia en el Real Betis

El paso de Nelson Deossa por el fútbol europeo pasó de ser una promesa brillante a una auténtica novela de controversia. Hace menos de un año, el colombiano dejó a los Rayados de Monterrey tras una venta millonaria para probar suerte con el Real Betis en LaLiga. Sin embargo, la historia dio un giro totalmente inesperado. Hoy, el mediocampista vive en el ostracismo absoluto y los reportes desde España señalan una razón que poco tiene que ver con el rendimiento deportivo: un supuesto amorío con la hija de Joaquín, la máxima leyenda y actual directivo del cuadro andaluz.

El rumor sacudió los cimientos del equipo sevillano y encendió las redes sociales. Diversos foros y medios locales comenzaron a difundir que el jugador sudamericano cruzó una línea muy delicada. Según estas versiones, Nelson Deossa inició una relación sentimental con la hija del mítico Joaquín Sánchez. El supuesto romance del colombiano con Daniela Sánchez, de 19 años, enfureció a la cúpula del club, lo que derivó en un castigo silencioso pero contundente por parte del técnico Manuel Pellegrini.

A pesar de compartir vestidor con figuras de renombre, como el mexicano Álvaro Fidalgo, el exjugador de la Pandilla perdió todo el respaldo interno. Estando sano físicamente y sin reportes de lesiones, el mediocampista quedó borrado de las convocatorias. El cuerpo técnico decidió apartarlo de los reflectores, dejándolo plantado en la banca o incluso fuera de las listas finales de los partidos más recientes.

Para agravar el panorama, el supuesto romance prohibido no es el único factor de su dramática caída. Los aficionados del equipo lo captaron en múltiples ocasiones disfrutando de los centros nocturnos más exclusivos de Sevilla. Esta fama de fiestero y su evidente falta de compromiso terminaron por sepultar sus oportunidades en el terreno de juego. De hecho, el cafetalero no disputó un solo minuto en los últimos cuatro encuentros, tomando en cuenta tanto el torneo local como la Europa League.

Las estadísticas de su primera temporada en el viejo continente reflejan una crisis absoluta. En 27 partidos disputados a lo largo del ciclo, el colombiano no anotó un solo gol, apenas registró una asistencia y acumuló cinco tarjetas amarillas. En el torneo de LaLiga, el escenario resulta desolador: únicamente completó 2 de 30 partidos. Su mayor regularidad ocurrió durante la Copa del Rey, competencia donde sumó 315 minutos en cuatro compromisos.

¿Qué futuro le espera a Nelson Deossa en el fútbol europeo?

Si analizamos su actividad desde principios de marzo, la situación empeora. El jugador solamente jugó 73 minutos repartidos en un par de duelos, un reflejo claro de que el entrenador chileno perdió toda la confianza en él. La combinación de su intensa vida nocturna y el supuesto desliz con la familia de un intocable de la institución mantienen la carrera europea de Deossa al borde del abismo. El fútbol de élite no perdona las distracciones, y el colombiano descubrió de la peor manera que romper los códigos de vestidor cuesta carísimo.