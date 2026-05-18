Neymar regresa a la selección brasileña para el Mundial 2026

Neymar volverá a jugar una Copa del Mundo. El futbolista de Santos fue incluido por Carlo Ancelotti en la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección de Brasil para el Mundial 2026, y su reacción se volvió viral en redes sociales luego de que celebrara la noticia en plena transmisión en vivo.

La convocatoria del histórico dorsal 10 generó una enorme expectativa en Brasil desde días antes del anuncio oficial. Su estado físico, las lesiones recientes y las dudas alrededor de su continuidad con la selección mantenían abierta la incógnita sobre si llegaría o no a la justa mundialista.

Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos. Durante la lectura oficial de convocados, el nombre de Neymar provocó una auténtica locura entre aficionados, periodistas y patrocinadores presentes en el evento encabezado por Ancelotti, quien incluso tuvo que detenerse por el ruido y las reacciones que se desataron tras mencionar al atacante.

Mientras eso ocurría, el exjugador de Barcelona, Paris Saint-Germain y Al-Hilal aparecía en una transmisión en vivo junto a Cris Guedes, uno de sus amigos más cercanos, durante un evento relacionado con la Kings League. Ahí, el brasileño reaccionó completamente eufórico. Entre abrazos, gritos y sonrisas, Neymar celebró el momento con las personas que lo acompañaban, dejando una de las imágenes más comentadas tras la presentación oficial de la convocatoria brasileña.

El futbolista disputará así su cuarta Copa del Mundo, luego de haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, torneos en los que cargó con gran parte de la responsabilidad ofensiva del conjunto sudamericano.

Aunque el delantero todavía no había publicado un mensaje oficial en sus redes sociales al momento de la reacción viral, su familia sí comenzó a compartir videos y publicaciones festejando el regreso de Neymar al escenario más importante del futbol mundial. Otros jugadores convocados también comenzaron a reaccionar rápidamente. Uno de los primeros fue Vinícius Jr, quien compartió un emotivo mensaje recordando sus orígenes y asegurando que el sueño mundialista sigue vivo para Brasil.

Por su parte, Endrick, quien actualmente juega cedido en el Lyon, también mostró su felicidad por disputar su primera Copa del Mundo con la selección absoluta, agradeciendo a Dios y prometiendo representar con orgullo a su país.

Con el regreso de Neymar, Brasil recupera a uno de sus máximos referentes para intentar conquistar nuevamente el campeonato mundial, ahora bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien tendrá la misión de devolverle la gloria a la pentacampeona del mundo.