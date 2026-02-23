NFL evalúa propuesta de Troy Vincent para penalizaciones no vistas

El comité de competición de la NFL debate una posible modificación reglamentaria que representaría un cambio significativo en el enfoque arbitral: autorizar a los árbitros de repetición a lanzar pañuelos por penalizaciones específicas que no hayan sido detectadas en el campo.

La discusión se centra especialmente en actos no relacionados directamente con el desarrollo del juego, como agresiones o conductas antideportivas, que pasen inadvertidos para los oficiales en tiempo real. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano de la liga, Troy Vincent, planteó la posibilidad durante un receso de la reunión anual.

"No se trata de simplemente ampliar la caja de Pandora", aseguró Vincent ante la prensa. "Pero creemos que en asuntos como los actos no relacionados con el fútbol americano se puede restringir mucho su alcance. Creemos que es posible hacer pequeños ajustes en el lenguaje; ese podría ser el primer paso".

Casos recientes que impulsan el debate

Vincent citó dos jugadas de la temporada 2025 como ejemplo de situaciones que podrían haber sido sancionadas bajo esta nueva disposición.

Una ocurrió en el último cuarto del Super Bowl LX, cuando el receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, y el esquinero de los Seattle Seahawks, Josh Jobe, se enfrentaron en la banda agarrándose de las máscaras. Posteriormente, Jobe lanzó un puñetazo al casco de Diggs. La acción no fue castigada en el momento, pero bajo la propuesta en análisis, el árbitro de repetición podría haber impuesto una penalización e incluso considerar la expulsión.

El segundo caso tuvo lugar en la Semana 16, en el duelo entre Seattle y Los Angeles. El linebacker de los Seahawks, Derick Hall, pisó la pierna del guardia de Los Angeles Rams, Kevin Dotson, mientras este se encontraba en el suelo tras una jugada. Tampoco hubo sanción en el campo, aunque posteriormente la NFL suspendió a Hall por rudeza innecesaria y conducta antideportiva.

Resistencia entre los propietarios

Históricamente, los dueños de los equipos han mostrado reservas ante la idea de permitir que los árbitros de repetición intervengan con pañuelos, al considerar que podría socavar la autoridad y el criterio de los oficiales en el terreno de juego.

El propio Vincent reconoció dudas al respecto, especialmente en el contexto actual de apuestas deportivas legalizadas. Señaló que podría resultar polémico que, varios segundos después de una jugada clave y antes del siguiente centro, aparezca una bandera tras la revisión en cabina.

"Ese podría ser el primer paso para empezar a colocar pañuelos en el campo", afirmó. "Como exjugador, me habría resultado difícil estar en el estadio, ver que no ocurre nada en tiempo real y, 10 o 20 segundos después, observar un pañuelo antes del siguiente centro. No lo sé".

La propuesta continúa en análisis, pero marca un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de la tecnología y el alcance de la revisión arbitral en la NFL.