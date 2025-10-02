¡La NFL regresa a México en 2026! Roger Goodell confirma el esperado retorno

Ciudad de México. Después de una pausa de varios años, la NFL volverá a territorio mexicano en 2026, así lo confirmó este jueves el comisionado Roger Goodell durante su participación en la conferencia Leaders in Sport, celebrada en el Twickenham Stadium de Londres.

"Volveremos a la Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma", expresó Goodell, dejando clara la intención de la liga por fortalecer su presencia global más allá de Europa y América del Norte.

México, pieza clave en la expansión internacional:

El último partido de temporada regular de la NFL en México se celebró el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en un Estadio Azteca completamente lleno.

Desde entonces, la liga ha enfocado su estrategia de internacionalización en países como Reino Unido, Alemania, Brasil e Irlanda, y este 2025 marcará un nuevo hito con el primer partido oficial en España. Además, Goodell anunció planes concretos para llevar juegos a Australia en 2026 y Asia en un futuro cercano.

"Si quieres ser global, tienes que hacerlo más allá de Europa, más allá de América", declaró el comisionado, reafirmando el objetivo de hacer de la NFL una verdadera liga internacional.

México, con historia en la NFL

México ha albergado cinco partidos oficiales de temporada regular de la NFL, incluyendo hitos como el primer encuentro oficial fuera de Estados Unidos y el primer 'Monday Night Football' internacional.

Con el Estadio Azteca en remodelación, aún se desconoce si será la sede del partido en 2026 o si la NFL considerará otro recinto en el país. Los equipos participantes y la fecha oficial también están por confirmarse.