Allan Saint-Maximin celebra nacimiento de su hijo en México

Ciudad de México. Allan Saint-Maximin, futbolista del Club América, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal: este jueves anunció con emoción el nacimiento de su hijo, Isaïe El Rey Saint-Maximin, quien nació en territorio mexicano.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el jugador francés compartió una fotografía desde el hospital, cargando al pequeño en brazos. En la imagen, incluyó un emoji de la bandera mexicana, destacando con orgullo que su hijo tiene nacionalidad mexicana, lo que rápidamente desató una ola de reacciones en redes sociales.

Saint-Maximin, conocido por su explosividad en la cancha y carisma fuera de ella, ha logrado integrarse rápidamente tanto al estilo de juego del América como a la vida en México. Su cercanía con la afición azulcrema y su constante actividad en redes sociales han generado un fuerte vínculo con los seguidores del club.

El "crack del futuro", bromean en redes

La noticia del nacimiento no tardó en viralizarse, y la afición mexicana no perdió la oportunidad de celebrar al nuevo integrante de la familia Saint-Maximin con mensajes de cariño, felicitaciones y, claro, algunas bromas futboleras.

Comentarios como “Nació el 10 que en 18 años nos llevará al quinto partido”, “el extremo que necesitaremos en el 2046” y “crack franco-mexicano rumbo al Tri” inundaron las redes, reflejando la alegría y humor característico de los fans mexicanos.

El nacimiento de Isaïe no solo marca un momento especial para el jugador, sino que refuerza aún más su conexión con el país, justo cuando vive un gran momento futbolístico bajo el mando de André Jardine en el Club América.