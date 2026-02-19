Nicolás Larcamón se prepara para el duelo de Cruz Azul contra Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, 19-Feb-2026.- Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul, dijo que va a enfrentar el duelo contra Chivas con valentía y ganas de dar un golpe en la mesa.

Larcamón comentó que en este duelo podrían ir de inicio Nico Ibáñez y Gabriel Fernández, aunque todo dependerá de lo que presente el rival.

El estratega mencionó que está satisfecho con la competencia interna que se está dando porque ahora hay muchas posibilidades de cambios y variantes.

Incluso, señaló que en la lateral derecha tienes tres opciones: Amaury Morales, Jorge Rodarte y Omar Campos.

Larcamón mencionó que este fin de semana el portero Kevin Mier irá con las Sub 21 y después se verá cómo va su desempeño, también explicó que el defensa Jesús Orozco Chiquete va en los tiempos adecuados y esperan verlo de regreso en la Liguilla.