Irvin Treviño guía a Paris ZC a victoria sobre Fogosos en Monclova

La escuadra de Paris ZC continúa con paso firme en la Liga de Fut-7 La Pasión, luego de sumar tres valiosos puntos tras imponerse por 4 goles a 2 al conjunto de Fogosos, en encuentro correspondiente a la categoría Tercera.
El partido, disputado en el complejo deportivo ubicado al sur de la ciudad, fue uno de los más intensos y atractivos de la última jornada del año, con ambos equipos mostrando entrega total de principio a fin. Sin embargo, el cuadro parisino supo capitalizar mejor sus oportunidades frente al arco rival.
La figura indiscutible del encuentro fue Irvin Treviño, quien tuvo una actuación determinante al marcar dos anotaciones, guiando a su equipo hacia el triunfo. A su destacada actuación se sumaron Aldo Falcón y Cristian Treviño, quienes aportaron un gol cada uno para sellar la victoria.
Por parte del conjunto de Fogosos, Geral González fue el más destacado al hacerse presente en el marcador en dos ocasiones, recortando distancias y manteniendo a su equipo con esperanzas hasta los minutos finales, aunque sin lograr revertir el resultado.
En otro emocionante cotejo, dentro de la categoría Segunda, el equipo de Insupla tuvo que emplearse a fondo para conseguir una apretada victoria por 5 goles a 4 frente a Patos. La gran figura del encuentro fue Cristo Saucedo, quien cerró el año en gran forma al firmar un triplete, siendo pieza clave para que su equipo se quedara con el resultado. El esfuerzo fue complementado por Antonio Rodríguez y Osmar Hinojosa, quienes aportaron una anotación cada uno. Los emplumados no bajaron los brazos y mostraron carácter durante todo el partido, acercándose peligrosamente en el marcador con goles de Isaac Sierra y un triplete de Harold Cano, aunque su reacción no fue suficiente para evitar la derrota.