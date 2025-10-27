Filtran el tercer uniforme de México para el Mundial 2026: regresa el negro con detalles tricolor

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, se filtró el que sería el tercer uniforme de la Selección Mexicana, de acuerdo con el portal especializado Footy Headlines. La nueva indumentaria mantendrá el color negro como base, acompañado por relieves grises y detalles que reflejan la identidad nacional.

En el diseño destacan las letras "M" y "X" distribuidas a lo largo del tejido, mientras que en los hombros sobresalen las líneas tricolores —verde, blanco y rojo—, junto con un cuello en tono verde y el escudo nacional fusionado con los colores de la bandera.

Este modelo complementará la colección de uniformes del Tri, encabezada por la camiseta verde como primera equipación y la blanca como uniforme de visita.

El primer uniforme, diseñado por Adidas, retoma la esencia del histórico modelo utilizado en el Mundial de México 1986, incorporando gráficos inspirados en símbolos prehispánicos. La marca alemana busca rendir homenaje a la herencia cultural mexicana, aunque las opiniones en redes sociales están divididas: mientras algunos lo consideran un tributo a la historia, otros lo califican de repetitivo.

Por su parte, el uniforme de visita será blanco, con detalles rojos y verde oscuro en cuello y hombros. El conjunto se completa con un short en verde oscuro, generando un equilibrio visual sobrio y elegante que evoca modelos clásicos del combinado nacional.