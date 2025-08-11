Bravos aplastan a Indios en emocionante duelo

Con una contundente ofensiva, los Bravos salieron del Deportivo AHMSA con una holgada victoria por pizarra de 18 carreras contra 8 ante los Indios de la colonia Buenos Aires, en duelo que libraron el pasado domingo.

Marco Castillo y Ricardo Rebollosa destacaron en la registradora con efectividad de 3-2, Julián García se fue de 3-3 y José Luis Cordero se fue de 6-4 para comandar la ofensiva de los Bravos en el campo 2 y 1/2, donde Antonio González contribuyó con una notable labor en el montículo para agenciarse el éxito.

Por la tribu de la Buenos Aires, Felipe Guzmán lideró el ataque con marca de 5-2, incluyendo un cuadrangular, Elías Martínez se fue de 4-2 y Salvador Lara tuvo una inspirada actuación al pegar de 4-3, con un par de rayitas aportadas.

Los Bravos fueron certeros desde un principio y comenzaron a cimentar la ventaja en el primer rollo con una triple producción, luego ampliaron la distancia con rally de 4 carreras en la segunda tanda, mientras que en el séptimo rollo sumaron 6 anotaciones más para despegarse de manera considerable en el score.

Por su parte, los Indios acortaron la diferencia con par de rayitas en la cuarta, séptima y octava tanda, mientras que Abel Valerio timbró en el primer rollo y Felipe Guzmán hizo lo propio en la quinta tanda.