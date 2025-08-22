Negociaciones y fichajes en el América: Baños se pronuncia sobre Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres

Santiago Baños, presidente deportivo del América, no pretende más cambios en la plantilla; sin embargo, dejó abiertas las puertas tras las últimas ofertas que han llegado por jugadores como Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.

"Los jugadores lo saben, las puertas están abiertas de este club para los que quieran salir, nadie es indispensable, nadie la directiva ni el cuerpo técnico ni de los jugadores", dijo de manera contundente el presidente deportivo de las Águilas.

En la misma línea, Baños advirtió que la institución negociará el valor correspondiente.

"No los vamos a regalar, porque no se trata tampoco de debilitarnos. Que convenga a las dos partes, tanto a los clubes como a los jugadores, así llevaremos a cabo una negociación. Pero si no está en los parámetros que nosotros consideramos adecuados, pues no camina el tema".

Trascendió que por el volante Brian Rodríguez existió una ostentosa oferta desde el fútbol de Qatar, pero el charrúa prefirió quedarse en México y negociar su extensión de contrato.

Mientras, por el defensa central Sebastián Cáceres llegó recientemente una oferta de un equipo inglés, pero por debajo del valor que pretenden los de Coapa.

"Ni Brian y ni Sebas son indispensables. Al tema específico de Brian, hoy tiene una oferta de renovación, espero que la semana que entra podamos ya darle cierre a esta novela que ha sido el tema de Brian, pero repito, él está contento y está cómodo.

"De Cáceres llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador seleccionado nacional y que lleva mucho tiempo aquí".

Por otro lado, el directivo americanista se refirió a las críticas que recibió de parte del representante del "Rayito" Rodríguez, Edgardo "Chino" Lasalvia, por no acceder a la ostentosa oferta desde Qatar.

"En las negociaciones cada uno habla como quiere y como puede, en cuanto a la declaración de su representante, la educación se muestra en los modos. Si el jugador no quiere salir o no está interesado, no le vemos caso al tema de la negociación y así fue el tema con Brian. He hablado personalmente con Brian y él había extendido su pensar de quedarse. Muchas veces ni siquiera necesitamos hacer negociaciones con otros clubes, porque la intención del jugador no es salir, hacemos lo posible por renovar y si el jugador quiere salir, como fue en el caso de Quiñones o de otros, tratamos de llevar a cabo la negociación".

Con el arribo del francés Allan Saint-Maximin al América, Santiago Baños señaló que el armado del equipo en el Apertura 2025 está listo, incluso espera el debut del volante europeo el próximo domingo, en el juego contra Atlas.

"Apuntalamos posiciones específicas que veníamos buscando, pero en cuanto a salidas o llegadas, no te podría asegurar porque todavía no cierra el periodo de inscripciones en diferentes ligas del mundo, entonces si se llega a dar que venga una oferta por algún jugador y pueda salir, trataremos de cubrir esa baja, obviamente siempre tapando de sumar refuerzos que fortalezcan y que sigamos en el camino de ser protagonistas".

Para este semestre, el América contó con el retorno de su canterano Ralph Orquín y de los fichajes de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante, Raúl "la Pantera" Zúñiga y de Allan Saint-Maximin.

"La llegada de Maxi creo que será sumamente importante y lo que ha mostrado en los entrenamientos, la verdad que nos deja una satisfacción importante, esperemos que se adapte rápidamente a las canchas de la liga y obviamente a las diferentes circunstancias que se viven como la altura de una ciudad o como la humedad".

Sobre el convencimiento del jugador francés, Baños describió el proceso para que hoy porte el dorsal americanista 97.

"Él no tenía mucho conocimiento del país y ni de la liga. Pudimos tener varias conversaciones por por zoom por más de hora y media por llamada y así es como nos conocimos y nos dimos a entender. Le explicamos lo que era el club y lo convencimos.

"No fue una una labor solamente mía, pero estamos muy contentos de que un jugador como Maxi eligiera venir a México. Repito, la verdad que nos ha dejado gratamente, sorprendidos con sus entrenamientos. Un poco de paciencia, porque evidentemente todavía no tiene el fondo físico que es necesario para jugar 90 minutos".

La presencia del directivo con la prensa sirvió también para aclarar el futuro inmediato de Víctor Dávila, atacante chileno que en su país aseguran le buscan acomodo en otro equipo.

"No entiendo por qué sale lo de Víctor Dávila, él está contento hasta aquí creo que se ha exagerado también el tema de la crítica directa hacia Víctor, es un jugador que entrena como pocos todos los días, muy comprometido. No entiendo de dónde viene las críticas hacia su rendimiento, no es fácil llegar al club América y hacer ocho goles en un torneo".