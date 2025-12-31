Roberto Carlos se somete a operación del corazón en Brasil

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos fue operado del corazón en Brasil tras haberse sometido a un control médico y se encuentra fuera de peligro, reportó el miércoles la prensa española. El exlateral del Real Madrid y la selección española, de 52 años, se realizó estudios que encontraron un problema cardiaco, por lo que fue sometido a la intervención, según los reportes.

Roberto Carlos, quien de acuerdo a la prensa española estará internado por 48 horas, fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganó tres ediciones de la Liga de Campeones con el Real Madrid.