Pilotos jóvenes cuestionan llegada de Pérez y Bottas a Cadillac

Liam Lawson y Gabriel Bortoleto criticaron el fichaje de Sergio Pérez y Valtteri Bottas con Cadillac al asegurar que a los jóvenes no se les dan muchas oportunidades en la Fórmula Uno.

"Para mí, como piloto joven, sí, y creo que hay muchos chicos que merecen una oportunidad en la Fórmula 1 y que están haciendo un gran trabajo en F2", opinó Lawson, quien sustituyó a Checo en Red Bull para esta temporada, pero fue regresado a Racing Bulls tras sólo dos carreras.

"En el pasado hice un gran trabajo en la F2 y costó de que me dieran una oportunidad, y eso lo sigues viendo con los novatos que llegan ahora. No hablo sólo por mí, sino por los demás que han hecho un trabajo excelente. Con el desarrollo, los simuladores y la experiencia que tenemos ahora, diría que un novato puede hacer un trabajo igual de bueno, pero entiendo que la experiencia también puede marcar la diferencia", agregó previo al Gran Premio de Países Bajos.

Gabriel Bortoleto, de 20 años y en primer año en la F1 con Sauber, secundó a Lawson.

"¿Bottas y Pérez en lugar de dos pilotos jóvenes? No me corresponde juzgar las decisiones de los demás, pero sigo creyendo que quien gane la Fórmula 2 debería tener una oportunidad en Fórmula 1", dijo.

Checo y Bottas, con varias temporadas en la F1 y ambos subcampeones de la Máxima Categoría, fueron nombrados pilotos de Cadillac, el nuevo equipo para la temporada 2026.