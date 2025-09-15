Óscar de la Hoya se burla de Canelo tras derrota ante Crawford: "¡Te lo dije!"

La reciente derrota de Saúl "Canelo" Álvarez frente a Terence Crawford no solo impactó al mundo del boxeo, también dio pie a provocaciones por parte de viejos conocidos. Óscar de la Hoya, exboxeador y antiguo promotor del pugilista mexicano, no dejó pasar la oportunidad para lanzar una burla pública que reaviva la fracturada relación entre ambos.

Después de que los jueces otorgaran la victoria a Crawford con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, el estadounidense se consagró como el nuevo campeón indiscutido de las 168 libras, arrebatándole la corona a Canelo. La reacción de De la Hoya no se hizo esperar: compartió un video en su cuenta de Instagram que rápidamente generó controversia.

En el clip, De la Hoya aparece usando una camiseta con la frase "Eat more meat" (come más carne), una indirecta al pasado escándalo de dopaje que involucró a Canelo, relacionado con el consumo de carne contaminada. Acompañó el video con un mensaje sarcástico dirigido a los seguidores del mexicano: "¡Te dije!... idiotas", asegurando que sus críticas hacia el tapatío siempre se basaron en hechos.

La rivalidad entre ambos tiene antecedentes que se remontan a 2020, cuando Canelo rompió su vínculo contractual con Golden Boy Promotions, promotora liderada por De la Hoya. El rompimiento se dio en medio de acusaciones de falta de transparencia, disputas económicas y diferencias en la dirección de su carrera deportiva. Desde entonces, las declaraciones entre ambos han sido tensas y constantes.

Este nuevo episodio confirma que las tensiones entre Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya están lejos de disiparse, y que incluso fuera del ring, el combate entre ambos continúa.