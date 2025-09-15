Atlanta Falcons sorprenden a Minnesota Vikings con victoria

MINNEAPOLIS – El pateador Parker Romo emergió como la figura inesperada para guiar a los Atlanta Falcons a su primera victoria de la temporada, silenciando a los Minnesota Vikings con un marcador final de 22-6 en el U.S. Bank Stadium. La actuación magistral de Romo, quien anotó cinco goles de campo, incluyendo uno impresionante de 64 yardas, fue clave en el triunfo visitante, marcando un hito en la ofensiva de los Atlanta Falcons.

La defensa de Atlanta dominó gran parte del encuentro, limitando a la ofensiva de Minnesota a solo dos anotaciones. Mientras que los Falcons se apoyaron en la precisión de Romo para construir una ventaja, el único touchdown del partido llegó en el último cuarto, cortesía del corredor Tyler Allgeier. Esta anotación selló la victoria para Atlanta y desinfló cualquier intento de remontada de los Vikings.

En el duelo de mariscales de campo, el novato de los Falcons, Michael Penix Jr., tuvo un desempeño modesto pero efectivo, completando pases para 135 yardas. Por su parte, el quarterback de los Vikings, J.J. McCarthy, lanzó para 158 yardas, pero su actuación se vio empañada por dos intercepciones, un factor decisivo en la derrota de Minnesota.

La nota curiosa del partido fue la presencia de Kirk Cousins, exmariscal de campo de los Vikings, en el banquillo de los Falcons, un hecho que no pasó desapercibido para los aficionados locales. La victoria de los Falcons sobre los Vikings no solo les da su primer triunfo del año, sino que también establece un precedente de solidez defensiva y un juego de patadas letal.

De cara al futuro, los Atlanta Falcons viajarán para enfrentar a los Carolina Panthers, mientras que los Minnesota Vikings regresarán a casa para recibir a los Cincinnati Bengals. Esta victoria de los Falcons en Minneapolis es una declaración de intenciones para el resto de la temporada, demostrando que tienen la capacidad de ganar incluso cuando su ofensiva no produce touchdowns. La NFL sigue entregando sorpresas, y esta vez, Parker Romo y los Falcons fueron los protagonistas.