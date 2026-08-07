Pachuca pierde 2-1 ante Columbus Crew en Leagues Cup 2026
Pachuca mostró un buen inicio, pero errores defensivos costaron caro en el partido.
Pachuca quedó contra las cuerdas en la Leagues Cup 2026 después de caer 2-1 ante Columbus Crew este viernes 7 de agosto. Los Tuzos tuvieron oportunidades para rescatar el resultado, pero la falta de contundencia y los errores defensivos terminaron por condenar al equipo dirigido por Benjamín Mora.
El conjunto hidalguense comenzó el partido con una propuesta ofensiva y generó peligro mediante Salomón Rondón, Adrián Alcaraz y Mauricio Isaís. Sin embargo, Pachuca no logró reflejar su dominio en el marcador y fue Columbus Crew el que aprovechó una de sus primeras oportunidades para tomar ventaja.
Al minuto 19, Brais Méndez recibió el balón dentro del área y sacó un potente disparo de zurda para colocar el 1-0. Los Tuzos respondieron y al 42' Salomón Rondón consiguió mandar el balón a las redes, pero el VAR intervino y anuló el empate por fuera de lugar.
Cuando parecía que Pachuca se iría al descanso solamente con un gol de desventaja, Columbus Crew volvió a golpear. Al 45+2', Dániel Gazdag apareció sin marca después de un tiro de esquina y conectó un cabezazo para vencer a Carlos Moreno y establecer el 2-0 antes del medio tiempo.
Pachuca adelantó líneas durante la segunda mitad y aumentó la presión con Rondón, Kenedy, Elías Montiel y Alcaraz buscando generar peligro. La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 72, cuando Alan Mozo mandó un centro que Oussama Idrissi remató de cabeza para descontar y colocar el 2-1.
La reacción de los Tuzos sufrió un duro golpe apenas dos minutos después. Sergio Barreto recibió su segunda tarjeta amarilla al 74' y dejó a Pachuca con 10 futbolistas para el tramo final. Pese a la inferioridad numérica, Rondón estuvo cerca del empate al 82', pero su remate de cabeza pasó apenas a un costado de la portería de Patrick Schulte.
Columbus Crew aprovechó los espacios que dejó Pachuca en su búsqueda del empate y estuvo cerca de sentenciar el encuentro. Malte Amundsen estrelló un balón en el larguero, mientras que Carlos Moreno tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener con vida a los Tuzos hasta el silbatazo final.