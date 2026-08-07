Pachuca pierde 2-1 ante Columbus Crew en Leagues Cup 2026

Pachuca quedó contra las cuerdas en la Leagues Cup 2026 después de caer 2-1 ante Columbus Crew este viernes 7 de agosto. Los Tuzos tuvieron oportunidades para rescatar el resultado, pero la falta de contundencia y los errores defensivos terminaron por condenar al equipo dirigido por Benjamín Mora.

El conjunto hidalguense comenzó el partido con una propuesta ofensiva y generó peligro mediante Salomón Rondón, Adrián Alcaraz y Mauricio Isaís. Sin embargo, Pachuca no logró reflejar su dominio en el marcador y fue Columbus Crew el que aprovechó una de sus primeras oportunidades para tomar ventaja.

Al minuto 19, Brais Méndez recibió el balón dentro del área y sacó un potente disparo de zurda para colocar el 1-0. Los Tuzos respondieron y al 42' Salomón Rondón consiguió mandar el balón a las redes, pero el VAR intervino y anuló el empate por fuera de lugar.

Cuando parecía que Pachuca se iría al descanso solamente con un gol de desventaja, Columbus Crew volvió a golpear. Al 45+2', Dániel Gazdag apareció sin marca después de un tiro de esquina y conectó un cabezazo para vencer a Carlos Moreno y establecer el 2-0 antes del medio tiempo.

Pachuca adelantó líneas durante la segunda mitad y aumentó la presión con Rondón, Kenedy, Elías Montiel y Alcaraz buscando generar peligro. La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 72, cuando Alan Mozo mandó un centro que Oussama Idrissi remató de cabeza para descontar y colocar el 2-1.

La reacción de los Tuzos sufrió un duro golpe apenas dos minutos después. Sergio Barreto recibió su segunda tarjeta amarilla al 74' y dejó a Pachuca con 10 futbolistas para el tramo final. Pese a la inferioridad numérica, Rondón estuvo cerca del empate al 82', pero su remate de cabeza pasó apenas a un costado de la portería de Patrick Schulte.

Columbus Crew aprovechó los espacios que dejó Pachuca en su búsqueda del empate y estuvo cerca de sentenciar el encuentro. Malte Amundsen estrelló un balón en el larguero, mientras que Carlos Moreno tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener con vida a los Tuzos hasta el silbatazo final.