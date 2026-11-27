La expulsión de Oussama Idrissi durante el encuentro de ida de los cuartos de final entre Pachuca y Guadalajara generó inconformidad en el equipo hidalguense, cuya directiva contempla recurrir a la Comisión Disciplinaria para solicitar la revisión de la segunda tarjeta amarilla que recibió el futbolista.

De acuerdo con información de ESPN Digital, los dirigentes de los Tuzos tienen previsto reunirse este mediodía para determinar si presentan una apelación contra la decisión del árbitro Fernando 'Curro' Hernández, quien amonestó por segunda ocasión al delantero mientras celebraba su anotación.

La molestia del conjunto de Hidalgo se debe a que el silbante acompañó al jugador durante su festejo y, cuando se encontraba a corta distancia, le mostró la tarjeta amarilla que posteriormente provocó su salida del terreno de juego.

Idrissi había sido una de las figuras del encuentro disputado en el Estadio Hidalgo, pues consiguió los dos tantos con los que Pachuca remontó el marcador frente al Guadalajara. El conjunto rojiblanco había tomado la delantera mediante un autogol del brasileño Eduardo Bauermann.

El atacante neerlandés-marroquí igualó el partido al minuto 48 con un potente disparo desde fuera del área que venció al portero Raúl 'Tala' Rangel. Más tarde, durante el tiempo añadido, marcó nuevamente para colocar el 2-1. Sin embargo, su celebración frente al banquillo de Chivas fue considerada por el árbitro como una provocación, motivo por el que recibió la segunda amonestación.

Si Pachuca decide presentar la inconformidad, tendrá que entregar elementos ante la Comisión Disciplinaria para respaldar su postura y buscar que se retire la sanción, lo que permitiría que Idrissi esté disponible para el compromiso de vuelta.

Por su parte, el entrenador Benjamín Mora prefirió no profundizar en las decisiones arbitrales al finalizar el encuentro. Incluso reaccionó con humor ante la expulsión, al comentar que el descanso podría beneficiar al jugador de cara a unas posibles semifinales.

El desenlace de la eliminatoria se conocerá este domingo 29 de noviembre, cuando Pachuca visite a Guadalajara en el Estadio Akron, a las 19:07 horas. Los Tuzos llegan con una ventaja global de 2-1, pero deberán cuidar el resultado, ya que si el marcador de la serie termina empatado, Chivas avanzará a semifinales gracias a su mejor ubicación en la tabla general.