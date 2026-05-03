Susana García de Monclova conquista seis medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La arquera monclovense Susana García Flores selló una sobresaliente participación dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 al aportar un total de 6 medallas a la cuota de 21 preseas conseguida por la Selección Coahuila de tiro con arco.

El pasado miércoles, en la primera jornada de actividades de la justa olímpica que se desarrolló en Apizaco, Tlaxcala, García Flores se colgó un par de medallas de oro, dominando la primera distancia y la sumatoria total, además de lograr el bronce en segunda distancia, dentro de la modalidad Compuesto femenil Sub-16.

Después, en la segunda jornada, la monclovense continuó tirando a gran nivel y junto a Camilia Domínguez y María Reyes conquistó la medalla de oro en la modalidad Compuesto Sub-16 por equipos, además de agenciarse otro metal áureo en equipos Mixtos, al lado de Arturo Becerra.

Finalmente, el viernes, Susana García Flores cerró su actuación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 conquistando su sexta medalla, obteniendo la plata en Compuesto Sub-16 luego de caer ante Mariam Gómez Basilio, de Tamaulipas, por 140-138.

De esta manera, la Selección Coahuila de tiro con arco cerró su participación dentro de la justa olímpica Nacional con un balance de 21 medallas, distribuidas en cinco oros, seis platas y diez bronces, destacando la aportación de Susana García Flores con cuatro medallas doradas, una plateada y una de bronce.