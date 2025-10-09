México y Argentina se enfrentarán en Cuartos de Final

CIUDAD DE MÉXICO 08-Oct-2025 .-Un viejo conocido será el rival de México por un boleto a las Semifinales del Mundial Sub 20: Argentina.

La Albiceleste goleó 4-0 a Nigeria con anotaciones de Alejo Sarco (2'), Maher Carrizo (23' y 53') y Mateo Silvetti (66') para instalarse en los Cuartos de Final del torneo en Chile.

El cuadro argentino lleva paso perfecto en esta Copa del Mundo, con victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1), Italia (1-0) y ahora Nigeria (4-0).

Sus 12 goles a favor la colocan como la selección con la segunda mejor ofensiva y destacan jugadores como Sarco, delantero del Bayer Leverkusen; Ian Subiabre, elemento de River Plate; Dylan Gorosito, lateral de Boca Juniors; y el portero Santino Barbi, salido de Talleres.

México y Argentina se han visto las caras en tres ocasiones en el Mundial Sub 20, con saldo de dos triunfos para los sudamericanos y uno para el Tri.

La derrota más dolorosa para el cuadro nacional fue el 1-0 contra la Albiceleste en los Cuartos de Final en 2007, pues el gol de Maxi Moralez acabó con la ilusión de un equipo con nombres como Giovani dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y Javier Hernández.

El único triunfo de México sobre Argentina en esta categoría ocurrió en 1999, un 4-1 en Octavos de Final con anotaciones de Daniel Osorno, Eduardo Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez y Luis González.

El juego se llevará a cabo este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas, tiempo de México.