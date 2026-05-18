Pato O'Ward y Alexander Rossi chocan en la Práctica 7 de Indianapolis

MONTERREY, NL 18-May-2026.- El regio Pato O'Ward vivió un momento dramático en la Práctica 7 de las 500 Millas de Indianápolis.

El piloto del auto número 5 de Arrow McLaren no pudo evitar a Alexander Rossi, quien perdió el control de su vehículo y se impactó con el muro en la Curva 2 del óvalo del Indianapolis Motor Speedway.

Al intentar esquivarlo, O'Ward también perdió el control de su auto y terminó chocando con el estadounidense de Ed Carpenter Racing.

Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, también se vio involucrado en el accidente, al impactarse contra el muro de contención.

Los tres pilotos fueron atendidos en el circuito. IndyCar informó más tarde que O'Ward y Grosjean fueron dados de alta, mientras que Rossi se mantuvo en observación y llevado a un hospital para una evaluación más detallada.

Tras 15 minutos para despejar la pista de cualquier objeto que haya quedado a causa del accidente, la sesión fue interrumpida de nueva cuenta debido a una alerta de tormenta eléctrica.

O'Ward finalizó en el octavo puesto de la sesión, al alcanzar una velocidad de 224.079 millas por hora en su mejor vuelta.

Josef Newgarden fue el más rápido con 226.198 mph.